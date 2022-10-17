وزير الإسكان يفتتح مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة..اليوم

ينطلق، اليوم الاثنين ،مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الثالث عشر تحت عنوان :"معا لتنمية أفريقيا" الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، خلال الفترة من 17 الي 20 اكتوبر 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، وقد ضمت الوفود المشاركة عددٍ من وزراء التعاونيات الأفارقة والمسؤولين وكبار قادة التعاونيات في العالم، ومنهم رئيس الحلف التعاوني الدولي، ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي، ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.

ويفتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، وذلك بالتزامن مع فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، وكذلك شرف استضافة المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا بالقاهرة.

ومن جانبه قال اللواء الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الجلسات التحضيرية لمجالس إدارة التحالف التعاوني الدولي والتحالف التعاوني الأفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية، شهدت حضورًا لافتا من جانب الوفود المشاركة والتي تضمنت عدد كبير من الوزراء الأفارقة، وكبار المسؤولين ، لافتًا إلى أن الجلسات شهدت زخمًا في مناقشة مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بالتعاونيات، وتبادل وجهات النظر بين المشاركين، و استعراض الجهود المبذولة للتطوير على مستوى القارة.

من جانبه، أكد شريف حمودة الخبير العمراني على أهمية تلك الجلسات في استعراض التجارب المختلفة للتعاونيات على مستوى دول القارة الأفريقية، معربًا عن فخره بالتجربة المصرية التي تمثل نموذجًا يحتذى به في هذا السياق، خاصة أن هناك شراكات عديدة بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مصر مع مختلف شركات التطوير العقاري، تعمل في مشروعات مهمة وذات بعد اقتصادي، وتساهم في التنمية العمرانية.



أنشطة المؤتمر



الجدير بالذكر أن أنشطة المؤتمر ستشمل جلسات علمية وورش عمل وندوات ومحاضرات، وعرض نماذج من التجارب والمشروعات التعاونية الناجحة، في مصر والوطن العربي وأفريقيا والعالم وإجراء مناقشات تفاعلية حولها.