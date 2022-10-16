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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«التنسيقية» تشيد بالإفراجات الأخيرة وتعمل على إعادة دمجهم في المجتمع

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تثمن تنسيقية شباب شباب الأحزاب والسياسيين قرارات الإفراج الأخيرة عن بعض المحبوسين، مؤكدة أنها تعبر عن إرادة سياسية قوية للمضي قدما في هذا الملف.

وتشيد التنسيقية جهود القيادة السياسية ولجنة العفو الرئاسي في العمل على إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم في المجتمع.

وتؤكد التنسيقية، وبحسب بيان لها، أنها لن تدخر جهدا في العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم.

وستعقد التنسيقية خلال الفترة المقبلة عددا من الصالونات والحوارات تستضيف فيها بعض المفرج عنهم والخبراء والسياسيين في نقاش واسع حول العديد من الملفات، وعلى رأسها المواد والإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي، ودمج وتأهيل المفرج عنهم، وقوانين الانتخابات، وغيرها من الملفات السياسية التي ستسهم بشكل كبير في إثراء النقاش حول التنمية السياسية.

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