عبدالله جمعه يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في الزمالك

يؤدي عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له، لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة .

وأدى عبدالله جمعة الفقرة التأهيلية والبدنية مع باقى اللاعبين، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

خاض اللاعب بعدها تدريبات تأهيلية منفردة بالكرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

ويسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن عبدالله جمعة كان يعاني خلال الفترة السابقة من إصابة بكدمة في أنكل القدم، وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة للفريق .

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري.

وشهدت الفقرة التي قادها أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد، التركيز على تنفيذ جمل تكتيكية خاصة بخطة اللعب .

عقب ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات بحيث تؤدي كل مجموعتين تقسيمة فنية في جزء من الملعب.

وقام أعضاء الجهاز الفني في وجود فيريرا بتوجيه التعليمات الفنية للاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال التقسيمة.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق ، جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام على هامش التقسيمة شهدت الجلسة التشاور والحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رسميا عن تجديد عقد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية.

وحسم أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقد اللاعب في الفترة الماضية.

وكان عقد "روقا" انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يجدد الزمالك عقد اللاعب رسميا.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.

عبدالله جمعه