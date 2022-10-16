عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالله جمعه يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في الزمالك

صدى البلد

يؤدي عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له، لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة .

وأدى عبدالله جمعة الفقرة التأهيلية والبدنية مع باقى اللاعبين، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد  على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

خاض اللاعب بعدها تدريبات تأهيلية منفردة بالكرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

ويسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن عبدالله جمعة كان يعاني خلال الفترة السابقة من إصابة بكدمة في أنكل القدم، وغاب بسببها عن المباريات  الأخيرة للفريق .

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري.

وشهدت الفقرة التي قادها أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد، التركيز على تنفيذ جمل تكتيكية خاصة بخطة اللعب .

عقب ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات بحيث تؤدي كل مجموعتين تقسيمة فنية في جزء من الملعب.

وقام أعضاء الجهاز الفني في  وجود فيريرا بتوجيه التعليمات الفنية للاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال التقسيمة.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق ، جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام على هامش التقسيمة شهدت الجلسة التشاور والحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز. 
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رسميا عن تجديد عقد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية. 
وحسم أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقد اللاعب في الفترة الماضية.
وكان عقد "روقا" انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يجدد الزمالك عقد اللاعب رسميا.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.

 

عبدالله جمعه

FB_IMG_1656705070304
FB_IMG_1656705070304
الزمالك المقاولون العرب تأهيل مرتضى منصور نادي الزمالك سموحة التدريبات ابورجيلة المستشار مرتضى منصور المرحلة الأخيرة استاد المقاولون العرب أستعدادا لمواجهة تدريبات تأهيلية مقاولون العرب البرنامج التأهيلي ستاد المقاولون العرب أندريه فيليب سوزا للفريق الأول لكرة القدم لمقاولون العرب عبداللطيف يعاني المشرف العام على الكرة اللطيف أبورجيلة عبدالله جمعة عبدالله جمعه لاعب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 3 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

حسام حبيب يحاول إقناعها بالعودة.. قصة حجز شيرين عبد الوهاب في المستشفى

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

موضوعات متعلقة

فقرات خاصه لمدافعين نادي الزمالك بمران اليوم

الزمالك يمدد عقد محمد أشرف روقا رسميا

ترشيحاتنا

وزراء التعليم والبيئة والثقافة يفتتحون المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ

بهدف نيمار.. باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا في الشوط الأول

بعد قرار مصطفى كامل بإيقافه وإحالته للتحقيق..تعليق ناري لـ سكرتير المهن الموسيقية

معهد الفلك: غرة شهر ربيع الآخر 26 أكتوبر وعدته 30 يوما

مستجدات الحالة الصحية لـ الخطيب.. فحوصات وتحاليل وأشعة لتحديد العلاج.. تفاصيل

بشرى لمنتجي الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة لحل أزمة الأعلاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غريبة بالفول المدشوش

بتشل لو وقفت على سجادة الصلاة..كيف يعيش عريس الغربية مع السحر الأسود؟

آخرهن أصالة و غادة عبد الرازق..نجمات أثرن الجدل بعمليات التجميل.. صور صادمة

بعد تأجيل محاكمتها.. أنواع من الرجال حذرت منهم هبة قطب

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ