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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

ردم الترعة المسببة في الأمراض مطلب أهالي قرية الحوة بكفر الشيخ

ترعة قرية الحوه
ترعة قرية الحوه

طالب أهالي قرية الحوة التابعة لمركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، باستكمال ردم الترعة، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

يقول المواطن أحمد محمود فى رسالته: “نعانى من وجود ترعة مارة داخل الكتلة السكنية فى قرية الحوة التابعة لمركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ، حيث إنها تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالي”.  

وأضاف: "يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا إلى وقوع حادثي غرق فى الآونة الأخيرة، فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها".

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الجزء المار أمام المنازل.
 

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للحد من الحوادث.. ردم الترعة مطلب أهالي قرية الهيشة البحرية بقنا حفاظا على الأرواح

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة كفر الشيخ الروائح الكريهة الأمراض والأوبئة صحة وأرواح الأهالى ترعة مارة داخل الكتلة السكنية الموارد المائية مقلب للنفايات

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