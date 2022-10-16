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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى مهنئًا القاهرة الإخبارية بانطلاقها قريبًا: سعداء بها

احمد موسى
احمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، قناة القاهرة الإخبارية التي سينطلق بثها لأول مرة، خلال أيام قليلة؛ مؤكدًا أنها قناة مصرية عربية إفريقية دولية، ستعمل على تغطية الأنباء حول العالم.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن انطلاق هذه القناة سأتي في توقيت مهم، مضيفًا: «إحنا كمصريين نكون سعداء لما يكون عندنا قناة دولية تتعلق بالشأن العربي والإقليمي والإفريقي، ولديها مراسلين في أمريكا وبروكسل وبرلين وفرنسا ولندن».

وهنأ أحمد موسى، الشبكة المتحدة لانطلاق القناة، كما هنأ المصريين لبدء بث القناة، مضيفًا: «عندنا ثقة في الشركة المتحدة الإعلامية وزميلنا أحمد الطاهري، بنتكلم على أحداث هتكون موجودة على الهواء عبر هذه القناة التي ستنطلق تزامنًا مع قمة المناخ».

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذه القناة ستنافس القنوات الإقليمية والعربية، وسيكون لها شأن كبير جدًا، موجهًا التحية لجميع الزملاء والمراسلين العاملين بهذه القناة، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، وكل الدعم؛ خاصة وأن القناة تُعبّر عن جميع المصريين، وسيكون تأثيرها عالميًا.

وأكد أحمد موسى، أن مصر دولة كبيرة، ولديها إعلام كبير ومؤثر، مستطردًا: «تقدر تكون مؤثر ورسالتك تصل، ولما بتقول كلمتين في 5 دقائق عن الدولة كذا؛ شوف تأثيرهم إيه؟؛ ده معناه إنك مؤثر».

الشركة المتحدة أحمد موسى أحمد الطاهري القاهرة الإخبارية على مسئوليتي

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