عادل كُريم: محمد صلاح تعامل بـذكاء في هدفه أمام السيتي.. وجمهور ليفربول له مفعول السحر.. فيديو

قال الناقد الرياضي عادل كُريم، إن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تعامل مع مواجهة مانشستر سيتي، بشكل مميز للغاية، موضحًا أنه رفض فتح اللعب للمنافس، وأنهى المباراة لصالحه بالفوز بالـ3 نقاط.

وأضاف كُريم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مباريات ليفربول ومانشستر سيتي، خطفت الأجواء خلال الـ3 سنوات الماضية، وأصبح صعب توقع نتائجها.

وأشار إلى أن جمهور ليفربول يفهم للكرة جيدًا، ودائمًا ما يضغط على المنافس بشكل رائع، فضلًا عن أن ملعب آنفيلد هو الأصعب على الإطلاق على المنافسين بإنجلترا، مضيفًا «تعاملوا مع صلاح بشكل مميز وساندوه بعد إهداره انفراد، ما أثر بالإيجاب على اللاعب».

وأوضح أن محمد صلاح، خطف كانسيلو بمهارة فائقة وهدوء وذكاء كبير، ثم نجح في تسجيل هدف الفوز، مشددًا أن مباراة رينجرز الأسكتلندي، التي سجل فيها 3 أهداف، فرقت معه، فضلًا عن أنه واحد من أعظم لاعبي العالم، وتركيزه حاليًا مع ليفربول فقط، بعدما غلق جميع الأبواب وجدد عقده.