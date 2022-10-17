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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشدد على ارتداء السائقين للزي الموحد خلال قمة المناخ

فودة خلال تفقده
فودة خلال تفقده

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ضرورة ارتداء سائقي التاكسي بمدينة شرم الشيخ للزي الموحد الذي وفرته محافظة جنوب سيناء خلال قمة المناخ للظهور بمظهر لائق ومشرف، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ بمنطقتي خليج نعمة والسوق التجاري القديم بشرم الشيخ.


وقال  المحافظ إن منطقة خليج نعمة تشهد أعمال تطوير شامل منها توحيد لافتات المحال التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمحلات والطرق، وتوحيد ستائر المحلات طبقا للهوية البصرية بخليج نعمة وأعمال رفع كفاءة، ورصف، وأعمال تجميل وتطوير للمشايات في إطار التطوير الشامل الذي تشهده المدينة.

 

كما حرص المحافظ خلال الجولة علي لقاء عدد من سائقي التاكسي مشدداً علي الالتزام بالزي الموحد الذي وفرته المحافظة، وتأكد من تحويل التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي وتركيب الكاميرات في إطار التحول للتاكسي الذكي، والتأكد من الهوية البصرية، كما قام المحافظ بإجراء حوار مع سائقي التاكسي في إطار التوعية بمؤتمر المناخ، مشددا على الالتزام الكامل بالإجراءات وعدم المخالفة وحسن التعامل مع الجمهور بمختلف جنسياتهم.
 

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والقيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.


وفي سياق متصل تفقد المحافظ  أعمال تطوير السوق التجاري القديم، وأعمال إنشاء منطقة مصر القديمة وهو نموذج محاكاة للقاهرة القديمة لإحياء والحفاظ علي التراث، وساحة مسجد الصحابة بعد تطويرها وإنشاء نافورة مياه مضيئة وأحواض زهور ومساحات خضراء، وأعمدة ديكورية.


وتفقد المحافظ خلال الجولة نقاط توزيع الاكياس القماش بديل البلاستيك ضمن مبادرة " لا للأكياس البلاستيكية، بالتعاون مع وزارة البيئة والتي تنفذ ضمن خطة القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

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اخبار شرم الشيخ اللواء خالد فودة شرم الشيخ قمة المناخ السائقين

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