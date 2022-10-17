بعد قرارات الحكومة .. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن فى مصر كبيرة جدًا، ووصلنا لـ الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وأن الإنتاج وصل لـ مليار و 500 مليون دجاجة فى العام، وأكثر من 13 مليار بيضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين أنه من 2010 لـ 2020، تم تحقيق نجاحات أكثر من 60%، وفى 2030 سيكون هناك زيادة جديدة فى انتاج الدواجن.

ولفت إلى أن الجميع شاهد الأزمة الأخيرة بشأن نقص الأعلاف، وكان التحرك سريع من قبل الحكومة، واتخاذ قرار بالإفراج عن بعض الأعلاف الخاصة بالدواجن.

وأشار إلى أنه بعد قرار الحكومة سيكون هناك أخبار سارة لـ المواطنين، وسيكون هناك انخفاض فى الأسعار، وسيكون هناك توافر لـ كميات كبيرة من الدواجن و البيض.

وأوضح أنه بعد قرار الحكومة سيكون هناك ثقة كبيرة لـ المربين، وسيكون هناك عودة لمن خرج من منظومة تربية الدواجن، وأن ما تقوم به الدولة يصب فى مصلحة المواطنين.

أسعار الدواجن ستنخفض

وأكد أن أسعار الدواجن ستنخفض، وذلك مع زيادة الإنتاج، وأن من يقول أن الأسعار سترتفع أمر غير صحيح.