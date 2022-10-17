الاعتماد والرقابة الصحية : تشخيص الحالات تليفونيا يخالف لوائح وآداب مهنة الطب

قال الدكتور اسلام أبو يوسف ، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، تعقيبا على انطلاق مؤتمر " التطبيب عن بعد " ، إن المصطلح موجود من قبل جائحة كورونا ، وهو يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات بأنواعها في تقديم الخدمات الطبية ، والوقائية التثقيفية الصحية .

وأشار الدكتور إسلام أبو يوسف ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن مصطلح " التطبيب عن بعد " يتم في مصر وفقا للوائح الطبية ، منوها أن بعضها يكون غير مقبول مثل تشخيص الحالات تليفونيا ، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو يخالف لوائح وآداب مهنة الطب.

وأكد ، أنه لا يجوز تشخيص الحالة عن بعد إلا من خلال مناظرة المريض شخصيا ، منوها أنه لا يجوز تداول الأدوية من خلال وصف الصيدلي دون الرجوع للطبيب المختص.

وأشار ، إلى أن " التطبيب عن بعد " أصبح أمرا واقعيا ، ويتوافق مع التغيرات العالمية في تكنولوجيا المعلومات ، ويوسع تقديم الخدمات للمرضى في الأماكن البعيدة ، موضحا أنه تم عمل 4 ورش عمل بالمؤتمر لتناول كيفية التطبيق الصحيح للمصطلح.

