إسبانية وروسية .. طفل توحّد مصري يجيد 3 لغات | فيديو

عرض برنامج " صباحك مصري " تقريرا عن طفل مصري العبقري " نوح " ، والذي يتقن اللغة الإنجليزية ، وعددا من اللغات الأخرى منذ صغره.

وقالت والدة الطفل " نوح " ، إنها لم تكن تدرك حالة ابنها ، ولم تكن تسمع على مرض " التوحد " من قبل ، وعندما تنبهت لحالة ابنها المختلفة عن باقي الأطفال عرضته على الطبيب.

وتابعت : حاولت مع الوقت أن أعلمه عربي بس العربي بتاعه مكسر ، وجميع الفيديوهات التي يشاهدها باللغة الإنجليزية .

وأردفت ، أنها اكتشفت أن ابنها يتحدث في البيت باللغة الاسبانية ، والروسي إلى جانب اللغة الإنجليزية.