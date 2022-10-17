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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. صور

تسليم كتب مناهج الجدارات
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية للطلاب

تسلم اليوم طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كتب المناهج المبنية على الجدارات المهنية.

وتضم كتب المناهج المبنية على الجدارات المهنية التي توزيعها اليوم على اول دفعة من الطلاب الملتحقين ب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بعد تشغيلها لاول مرك هذا العام، على مناهج تلبي احتياجات سوق العمل مثل (تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي- تسويق الخدمات المالية والتجارة الحديثة- تصنيع وصيانة الاسطمبات) 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء الدراسة وانتظامها في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ، وهى أول مدارس دولية مجانية في التعليم الفني. 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن عدد الدفعة الأولى من الطلاب المقبولين في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2022 / 2023 يبلغ 500 طالب وطالبة 

ويبلغ عدد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حاليا خمسة مدارس، هي الأولى من نوعها في التعليم الفني التي تقدم تعليماً دولياً مجانية المصروفات بخمس محافظات مصرية، وهي: 

  • مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتصنيع و صيانة الاسطمبات بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)
  • مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بمحافظة أسيوط
  • مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية
  • مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)،
  • مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر).

شروط القبول في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 

  • أن يكون الطالب حاصلا على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي ( الشهادة الاعدادية ) بمجموع لا يقل عن 230 من المجموع الكلي
  • ألا تقل درجة الطالب في اللغة الانجليزية عن 48 درجة
  • يتاح التقديم لجميع طلاب الجمهورية
  • على الطالب اجتياز جميع اختبارات القبول في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والتي تتمثل في اللغة العربية ، والرياضيات ، واختبار الذكاء واللغة الانجليزية ، ومقياس الميول المهنية بالاضافة إلى المقابلة الشخصية
  • يجب على الطالب اجتياز الكشف الطبي والمتضمن تحليل المخدرات.

تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
المدارس الدولية الجدارات المهنية كتب الجدارات شروط القبول في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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