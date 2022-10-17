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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فنانون سبقوها | الشناوي : إن صحّت رواية إدمان شيرين فهذا مصيرها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أكد الناقد الفني الكبير، طارق الشناوي، أن ما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب في الوقت الراهن لا يعد بمثابة أولى خطوات نهايتها الفنية كما يردد البعض. 

وتابع الشناوي، في تصريحات خاصة قائلا : شيرين عبد الوهاب قادرة علي تجاوز الأزمة بمختلف الروايات المتداولة على الساحة حاليا ، فإن صحت رواية الإدمان فهناك بعض الفنانين تعرضوا لتلك التجربة وتمكنوا من تجاوزها. 

ويضيف طارق الشناوي: بعض الفنانين انجرفوا في مسألة الإدمان ومن بين من أعلنوا ذلك عبر صفحات الجرائد فاروق الفيشاوي وكان إعلانه بمثابة حافز إلى بعض الذين أدمنوا. 

ويضيف الناقد طارق الشناوي : إن صحت رواية شقيق شيرين عبد الوهاب فهناك بعض الذين أدمنوا لم تكن الخطوة الأولى تجاه العلاج نابعة منهم ، ولكن على شيرين عبد الوهاب أن يكون لديها الإرادة في استكمال الطريق ، وهي تستطيع تجاوز الأزمة.

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وتلقت النيابة العامة بلاغا من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها به عنوة، على أثر خلافات بينهما، وقدم صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكورة.

وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي به واللذين تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.

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