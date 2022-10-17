بتقابل حسام حبيب في شقة التجمع وطردت بناتها وأمها.. أبرز تصريحات عائلة شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتجازها في مستشفى لعلاجها حسبما قال شقيقها.

قالت “كريمة” والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه بعد حفل شيرين الأخير أتى حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الأستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطيان المخدرات.

وأضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وبناتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة "قولتلها انتي ايه اللي بتعمليه دا .. قالتلي أنا شيرين عبد الوهاب وعارفة بعمل إيه كويس .. ويلا برا من بيتي كلكم".

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أنه كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم به حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب.

وأكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين إنه احتجزها داخل مستشفى لعلاجها من الادمان، وأنه ادعى إصابتها بالرباط الصليبي لمنع الفضائح.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “ أنا معايا كل الورق اللي يثبت إن شيرين عبد الوهاب بتتعالج بناء على رغبة أهلها، وحسام حبيب وسارة الطباخ واقفين تحت المستشفى يصوتوا يا شيرين يا شيرين، ودي ناس معرفش ايه علاقتها بالموضوع، دي ناس مش عايزنها تتعالج”.