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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

44 مليون دولار.. منتجي الدواجن يكشف تحرك الدولة لحل الأزمة| فيديو

الدكتور ثروت الزيني
الدكتور ثروت الزيني

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي   الدواجن ، إن صناعة الدواجن من الصناعات الكبرى في مصر، وإنتاجها كبير جدا، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

وتابع الدكتور ثروت الزيني، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن الدولة المصرية حريصة على الصناعة، ولا تريد خسارتها بعد نجاحها على مدار أربع عقود مضت، متابعا: "وصلنا لإنتاج مليار و400 مليون دجاجة و13 ونصف مليار بيضة".

 

وأردف "الزيني"، أن الدولة المصرية تحتاج وصولا لعام 2030 أن يكون إنتاجها من البيض 80 مليون بيضة يوميا، ومضاعفة التسمين، وفقا لاستهلاك الفرد، والزيادة السكانية.

 

وتابع: غيرانين على الصناعة، وفيه أزمة عالمية حالية يمر بها العالم بتحديات غير مسبوقة، ومصر جزء من العالم، وهناك ضغط كبير على النقد الأجنبي.

 

وأكد، أن هناك تحركات سريعة من   وزارة الزراعة   لحل الأزمة مع رئيس مجلس الوزراء، منوها أن نائب رئيس البنك المركزي اعتمد 44 مليون دولار لتدبير شحنات الصويا، مشيرا إلى أن شعبة الدواجن تلقت وعدا من رئاسة الوزراء والنك المركزي بأن يكون هناك اعتمادات أسبوعية للحفاظ على تدفق الذرة.

الدواجن توك شو الدكتور ثروت الزيني برنامج صباحك مصري صناعة الدواجن

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