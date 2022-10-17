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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق فعاليات حلقات المتابعة العلمية لمعهد التخطيط القومي

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

شهد  الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بدء فعاليات أولي حلقات المتابعات العلمية لمعهد التخطيط القومي والتي هي بعنوان" النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات: جائحة كورونا وما بعدها".

وتوجه بخالص الشكر إلى  الدكتور ماجد خشبة قائد فريق معهد التخطيط القومي في إعداد تقرير التنمية العربية والذي تم إطلاقه في العلمين الجديدة، تحت رعاية رئيس الوزراء، وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

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وأشار العربي أن رصد النمو الاقتصادي في ظل الجائحة وما بعدها موضوع غاية في الأهمية، فالعالم منشغل بالحديث عن النمو الاقتصادي في ظل الأزمات المتكررة، وأن عملية اعداد التقرير وصدوره جاء في التوقيت المناسب وأكد خلال كلمته أن معهد التخطيط القومي سيقوم بسلسلة فعاليات جديدة ومتنوعة.


وخلال التقرير تم استعراض موضوعات هامة خاصة بالاقتصادات العربية وتحليل واقع هذه الدول والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى اقتراح أفضل السبل والسياسات التي تسعى في النهاية إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتحسب للأزمات الطارئة والمفاجئة والتي يسودها عدم اليقين والتي تؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والبيئية على البلدان العربية وبدرجات متفاوتة، وبحسب استعداد تلك الدول لتلك الأزمات ومتانة اقتصاداتها أو هشاشة بعض قطاعات هذه الاقتصادات أو تلك.


وأكد الدكتور ماجد خشبة أن هذا التقرير يعد التقرير الثالث لمعهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ، وأن التعاون بين الجانبين لا يقتصر فقط على وضع التقارير وانما امتد ليشمل جوانب أخرى كوحدة النمذجة و مجالات تعاون أخرى.

وتناول التقرير أيضًا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدول النفطية وغير النفطية متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل، وأوضح أيضًا بعض تجارب الدولة العربية والسياسات والتوصيات لمواجهة التحديات ومعالجة الاختلالات في الدول العربية.

الجدير بالذكر أن هذا التقرير تم اصداره في 1-2 أكتوبر 2022 في مدينة العلمين الجديدة، وفق فعاليات المؤتمر السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من قبل نخبة متميزة من الأساتذة الباحثين من المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ومعهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية وهو بعنوان " تعزيز قدرة الاقتصادات العربية علي الصمود في مواجهة الأزمات".

التخطيط معهد التخطيط القومي تقرير التنمية العربية العلمين الجديدة رئيس الوزراء هالة السعيد

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