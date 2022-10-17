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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. كيف تستعد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2023.. تنسيق 866 ألف طالب من الشهادات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الماضية، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كيف تستعد التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2023 ؟| تفاصيل
تستعد وزارة التربية والتعليم، مبكرا من بداية العام الدراسي الحالي لموسم امتحانات الثانوية العامة 2023.

وفي اطار الاستعدادات الاولى لامتحانات الثانوية العامة 2023 ،  يلتقي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال أيام مع ممثلين عن طلاب ومعلمي الثانوية العامة، لمناقشتهم في الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2023 ، وسينعقد هذا اللقاء في اطار اهتمام وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي ، بإجراء حوار مجتمعي مع الفئات المتداخلة مع المنظومة التعليمية .

 

تنسيق الدبلومات الفنية.. تقليل الاغتراب مفتوح للمرفوضين من الكليات التكنولوجية
تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، أعلن موقع التنسيق الالكتروني فتح باب تقليل الاغتراب مفتوح للمرفوضين من الكليات التكنولوجية.

أول نوفمبر .. تجارة القاهرة تمنع الطلاب من الدخول دون دفع المصاريف| تفاصيل
أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لجميع الطلاب المقيدين بالكلية بكافة البرامج المختلفة .

وقالت كلية التجارة ، على الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعى 2022-2023 ، واستخراج الكارنيه الجامعي ، حيث أنه اعتبارا من 1 نوفمبر القادم لن يسمح بالدخول إلا لمن يحمل كارنية الكلية للعام الجامعى الحالى 2022-2023 أو بإيصال سداد المصروفات الدراسية  عن العام الأكاديمي الحالى . 

تسليم كتب مناهج الجدارات المهنية لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. صور
تسلم اليوم طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كتب المناهج المبنية على الجدارات المهنية.

وتضم كتب المناهج المبنية على الجدارات المهنية التي توزيعها اليوم على اول دفعة من الطلاب الملتحقين ب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بعد تشغيلها لاول مرك هذا العام، على مناهج تلبي احتياجات سوق العمل مثل (تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي- تسويق الخدمات المالية والتجارة الحديثة- تصنيع وصيانة الاسطمبات) 

خطوات تفعيل شريحة تابلت أولى ثانوي .. تفاصيل
أعلنت المدارس الثانوية لطلاب الصف الاول الثانوي ، خطوات تفعيل شريحة تابلت أولى ثانوي.

وظائف 2030.. تخصصات جامعية تواكب سوق العمل العالمي والمحلي
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس السابق: إن البرامج البينية تعد من أهم التوجهات في الجامعات العالمية والعربية لأهميتها التي تكمن في حل مشكلات واقعية من خلال تكامل أكثر من تخصص علمي، موضحًا أن هذه البرامج تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالي، وتعمل على إزالة الحواجز المتواجدة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي لها.

تنسيق 866 ألف طالب من مختلف الشهادات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا إحصائيًّا قدمه السيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام.
 

اخبار التعليم الأخبار التعليمية امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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