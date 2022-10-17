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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية الحرس السري للجماعة الإرهابية

صدى البلد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية"، لجلسة ٢٠ نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بحرس الثورة إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهما على رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

خلية الحرس السري للجماعة محكمة الجنايات جماعة الإخوان محاكم بدر

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