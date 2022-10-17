عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة متهورة.. تهديد ووعيد من رئيس روسيا السابق لإسرائيل

روسيا واسرائيل
روسيا واسرائيل

في تحذير  غير متوقع، حذر الرئيس الروسي الأسبق دميتري ميدفيديف،اليوم الإثنين ، إسرائيل من تسليم أسلحة لأوكرانيا ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وفي منشور على تليجيرام، قال ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليًا، إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيكون "خطوة متهورة"، محفوفًة بتدمير العلاقات مع روسيا.

وقال: "يبدو أن إسرائيل ستزود نظام كييف بالسلاح. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمر جميع العلاقات بين بلدينا".

وادعى ميدفيديف أن إسرائيل سترسل أسلحة إلى الأشخاص الذين يستخدمون الرموز النازية في زيهم العسكري، للدفاع عن أفكار ألمانيا النازية، التي اتبعت ، من بين أمور أخرى ، سياسة الإبادة المنهجية للأجناس والأمم الأخرى، بما في ذلك اليهود.

وأرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا تشمل خوذاً، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة.
وسعت الحكومة للمحافظة على العلاقات مع موسكو، بينما تتوجس من الوجود العسكري الروسي عند حدودها الشمالية مع سوريا، حيث يشن الجيش الإسرائيلي ضربات متكررة تستهدف عناصر موالية لإيران.

ميدفيديف 


وتعود أصول العديد من الإسرائيليين إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة بما في ذلك روسيا وأوكرانيا.
وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الذي يتولى حقيبة الشؤون الخارجية، إن مكتبه لن يعلّق على تصريحات ميدفيديف.
ويقول محللون إن روسيا هددت إسرائيل نظرًا لأن هناك تنسيقا بينهما في سوريا، لذا، تعتبر موسكو ذلك آلية ضغط على إسرائيل حتى لا تورد لكييف الأسلحة.

وضربت روسيا أوكرانيا بموجة من الهجمات ، حيث قصفت العاصمة كييف بطائرات مسيرة إيرانية من طراز "كاميكازي". 

وقالت الحكومة إن البنية التحتية تضررت في مناطق كييف ودنيبرو وسومي ، مع انقطاع التيار الكهربائي عن مئات البلدات والقرى.

وقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص ، أربعة في كييف وأربعة في سومي.

وقبل أسبوع ، تعرضت العاصمة الأوكرانية لصواريخ روسية، في إطار هجمات على مستوى البلاد.

تهديد مقابل من أمريكا

وهددت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، بفرض عقوبات على الأشخاص أو الدول أو الشركات التي تزود روسيا بالذخيرة أو تدعم قطاع الصناعة العسكرية لديها، مع سعى واشنطن لزيادة الضغط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.


وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو، في اجتماع لمسؤولين من 32 دولة والولايات المتحدة لمناقشة العقوبات على روسيا، إن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد من يتهربون من عقوبات واشنطن خارج الولايات المتحدة.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من دول في الاتحاد الأوروبي ومن كندا وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى.

وجاء في مذكرة أمريكية، أن إجراءات الحد من التصدير التي فرضتها واشنطن والتحالف تضم أكثر من 30 دولة وكان لها تأثير؛ إذ تعتمد صناعة الدفاع على الإلكترونيات الدقيقة المستوردة وقطع غيار أخرى.

وتحذر المخابرات الأمريكية،  من أن أجهزة المخابرات الروسية مكلفة بجلب التكنولوجيا الغربية بشكل غير مشروع وكذلك أجزاء مُنع تصديرها إلى روسيا بموجب جراءات أمريكية.

وحذرت وزارة التجارة في السابق من أن أشباه الموصلات التي تنتجها الشركات الغربية ظهرت في طائرات عسكرية روسية مسيرة واستخدامات أخرى.

وفرضت واشنطن في وقت سابق من العام قيوداً شاملة جديدة على شحن البضائع الأمريكية والأجنبية إلى روسيا، إذا كانت قد صُنعت باستخدام معدات أو تكنولوجيا أمريكية، في محاولة لتقويض القطاعين العسكري والصناعي في روسيا. 

إسرائيل روسيا المانيا أوكرانيا تل أبيب العلاقات رئيس روسيا النازية النازي الروس لتل أبيب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف تزويد أوكرانيا بالأسلحة نظام كييف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يحذر ألمانيا النازية صحف دولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

أخفت مرضها عن الجميع.. تفاصيل مؤلمة حول وفاة بطلة مسلسل وعد إبليس

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

موضوعات متعلقة

شكل بعثة عسكرية جديدة.. أوكرانيا: الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عنا

كيف تدعم إدارة بايدن أوكرانيا في مواجهة هجمات الدرون الروسية

قوة مشتركة.. لماذا تنظر أوكرانيا بقلق إلى حدودها الشمالية مع بيلاروسيا؟

خلال مؤتمر الحزب الشيوعي.. بماذا وجه الرئيس الصيني جيش بلاده؟

الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية.. الإعلان عن الميزانية الدفاعية لفرنسا

حرب المسيرات في أوكرانيا|تقارير عن حصول بوتين على مساعدة خاصة جدًا من إيران

ورطة إثيوبيا.. حكومة آبي أحمد تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية

صحف السعودية.. خادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لـ«الشورى» اليوم.. وحزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا.. وشي: الصين لن تتخلى مطلقا عن حق استخدام القوة ضد تايوان

ترشيحاتنا

لحظة تحطم طائرة عسكرية واصطدامها بمبنى سكني في روسيا.. فيديو

الحكومة: اتاحة المزيد من المدارس الفنية لإدارتها عبر القطاع الخاص

مدبولي: نحرص على التوسع في مسارات التعليم الفني والتقني

جميعها في إفريقيا.. 5 دول تستحوذ على أعلى نسب الفقر بالعالم

الصين تتوقع تعافي الاقتصاد .. وتؤجل نشر بيانات هامة

تحذير من بوتين للغرب.. رصد غواصة "يوم القيامة" الروسية قرب حدود الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت ... أحلى من الجاهز

بعد فستان عيد ميلادها...10 فساتين أثارت الجدل لـ مي عمر | شاهد

بعد أنتشارها بين النجمات... طبيب يكشف السن المناسب لعمليات التجميل| لن تتوقع

بالدانتيل.. فستان إلهام شاهين في موريكس يثير الجدل| شاهد

فيديو

الجانب المظلم في حياته.. علاء مرسي: اشتغلت صبي قهوجي وعامل نظافة.. فيديوجراف

وقع من الدور السادس.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالب صيدلة الفيوم

العلاقات قبل الزواج.. إيناس الدغيدي: أنا ضد الانحراف.. فيديو

معروف بأراءه الحاده.. راغدة شلهوب: قلقت من حلقة أحمد كريمة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ