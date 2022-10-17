فرنسا أمام أسبوع حاسم| مواصلة الإضراب بمصافٍ النفط والحكومة ترفع النبرة

صادرت الحكومة الفرنسية صباح الإثنين مستودعين للمحروقات مع تواصل الإضراب في مصاف تابعة لمجموعة "توتال إينيرجيز" الفرنسية، مع بدء أسبوع بالغ الخطورة يتميز باتساع الحركة الاحتجاجية الثلاثاء وأولى رحلات العطلة الجمعة، وذلك وفقا لم عرضته يورنيوز.

وقال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي "تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول اليها واللجوء الى وسائل المصادرة" .

وصادرت الحكومة مستودعاً للوقود في فايزين (جنوب شرق) الإثنين عند الساعة 14.00 بعد آخر في مارديك (شمال) بالقرب من دونكيرك في الساعة 6 صباحاً، بحسب وزارة انتقال الطاقة، في حين تجدد الإضراب في مصافي "توتال إينيرجيز" الفرنسية في خمسة مواقع الإثنين، وفق ما ذكر من جانبه، إيريك سيليني، منسق الاتحاد العام للعمال (سيه جيه تيه) في المجموعة لوكالة فرانس برس.