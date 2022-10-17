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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تعزيز التعاون بين الأوقاف والشئون الدينية والعبادة في مالي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمدو كوني وزير الشئون الدينية والعبادة بدولة مالي، اليوم الإثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارتين. 

تعزيز سبل التعاون المشترك

وخلال اللقاء استعرض د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، وتبني وزارة الأوقاف للفكر المستنير منهجًا ثابتًا، مع العمل على نشره عالميًّا، من خلال العديد من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية المختلفة، ومن خلال برامجها التدريبية داخليًّا وخارجيًّا بأكاديمية الأوقاف الدولية وأئمتها الموفدين إلى مختلف دول العالم.

من جانبه ثمن الدكتور محمدو كوني وزير الشئون الدينية والعبادة بدولة مالي جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها في مواجهة الفكر المتطرف.

وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف، وزير الشئون الدينية والعبادة بدولة مالي نسخًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، وهو ما أشاد به الدكتور محمدو كوني، مؤكدًا أن هذه الإصدارات وتنوعها يعد بمثابة صحوة عقلية لا مثيل لها، كما ناقش الوزيران تزويد الدوائر الإسلامية بمالي بإصدارات الأوقاف المصرية، وتدريب بعض الأئمة من دولة مالي بأكاديمية الأوقاف الدولية.

الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية سبل التعاون المشترك نشر الفكر الوسطي

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