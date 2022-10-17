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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: محمد صلاح مدرسة نتعلم منها الصبر والأخلاق

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن عميق تقديرها واحترامها للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، على أداءه في بطولة الدوري الإنجليزي.


وقالت مفيدة شيحة، ي برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، إن محمد صلاح موهبة حقيقية، و تحب تتفرج عليها، مضيفة أنه :"صلاح مش بس لاعب كوردة، لا كمان قدوة كبيرة للجميع في المواقف المختلفة". 

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مفيدة شيحة: أم كلثوم كانت لديها ثقة في نفسها وتسمع للآخرين بشكل جيد

 

صلاح لاعب شاطر


وأضافت مفيدة شيحة، أن :"صلاح لاعب شاطر، ومدرسة كبيرة نتعلم منها، وازاي يتعامل في المواقف المختلفة، ونتعلم من صلاح الصبر والأخلاق، وصلاح بقاله فترة مركز علشان عايز يقول انه موجود  وعيب اللي بيتقال عليه وانه خلص كورة".

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