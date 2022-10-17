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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أبو الغيط عن الرئيس الجزائري: شخصية رائعة

صدى البلد

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته بلقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وذلك خلال زيارته التي يجريها حاليا للجزائر للمتابعة الأخيرة بشأن القمة العربية المرتقب انطلاقها بحضور قادة وزعماء العالم العربي.

 

وعقب اللقاء قال أبو الغيط في مؤتمر صحفي: “تشرفت بمقابلة رئيس الجمهورية الجزائرية .. يجب أن أعترف أنه شخصية رائعة ، مشيراً إلى أن اللقاء كان يتسم بالحماس والولاء للوطن العربي والرغبة الأكيدة في تحقيق نجاح كامل للقمة التي ستعقد خلال أيام”.

 

وتستعد الجزائر لعقد القمة العربية التي تجري استعدادتها على قدم وساق وبشكل ممتاز حسبما أشار أبو الغيط في تصريحات لتلفزيون الجزائر. 

وخلال تصريحات للأمين العام المساعد حسام زكي،  قال إن زيارة وفد الجامعة برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط منذ، أمس ، إلى الجزائر تهدف في المقام الأول إلى استكمال التشاور السياسي مع الجانب الجزائري، فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين.

وأضاف: أن هذه الزيارة تعد الأخيرة قبيل انعقاد القمة، وتم الوقوف خلالها على آخر الاستعدادات من جانب الجزائر البلد المضيف لهذا الاستحقاق العربي المهم.

وأشار إلى أن وفد الأمانة العامة للجامعة سيلتقي، مساء اليوم، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ لبحث الوضع العربي العام قبيل القمة، وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.

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