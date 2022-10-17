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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تتحمل الدولة تكاليف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. وزير المالية يجيب

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة مسئولة عن تجهيزات مؤتمر المناخ فقط.

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وزير المالية: 135 مليار جنيه مظلة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. ونواب يؤكدون: عملت علي تخفيف أثار الأزمات العالمية عن المواطنين ..و توطين الصناعة أهم عوامل زيادة العملة الصعبة

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وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نقوم بالصرف على استعدادات المؤتمر فقط"، لافتا: "أي شخص يأتي لحضور المؤتمر يكون على نفقته الخاصة".

 

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية: "الذي يأتي للمشاركة في المؤتمر تكون الإقامة والانتقالات وتذاكر الطيران على حسابه الشخصي".

 

ولفت الدكتور محمد معيط وزير المالية: "البعض بدأ في حجز الفنادق في شرم الشيخ من الآن".

مؤتمر المناخ شرم الشيخ وزير المالية الدكتور محمد معيط الدولة المصرية

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