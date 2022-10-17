هل تتحمل الدولة تكاليف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. وزير المالية يجيب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة مسئولة عن تجهيزات مؤتمر المناخ فقط.

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نقوم بالصرف على استعدادات المؤتمر فقط"، لافتا: "أي شخص يأتي لحضور المؤتمر يكون على نفقته الخاصة".

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية: "الذي يأتي للمشاركة في المؤتمر تكون الإقامة والانتقالات وتذاكر الطيران على حسابه الشخصي".

ولفت الدكتور محمد معيط وزير المالية: "البعض بدأ في حجز الفنادق في شرم الشيخ من الآن".