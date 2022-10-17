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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محامي شيرين عبد الوهاب: مافعله شقيقها قانونيًا وكل ما يهمني مصلحتها

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

قال ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنه حينما تقدم ببلاغ ضد شقيق شيرين لم يكن وقتها يعلم الحقيقة كاملة، مشيرًا إلى أنه توجه للنيابة العامة للتنازل عن البلاغ المقدم منى ضده، وتحقيقات النيابة العامة جارية وسوف تستكمل غدًا.

وأضاف قنطوش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء الإثنين: اللي عمله شقيق شيرين كان قانونيًا، وأنا محامي شيرين وكل اللي يهمني مصلحتها، وأربأ بنفسي أن يستخدمني أحد ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

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وتابع محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب: "يا ريت نحافظ على تقديم الدعم لشيرين، ومش عايزين ندبح شيرين حتى تتجاوز محنتها، شيرين عندها بنات بيروحوا المدرسة وبيختلطوا بزميلاتهم ولازم نحافظ على مشاعرهم".

محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب القاهرة والناس ياسر قنطوش حديث القاهرة محامي شيرين

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