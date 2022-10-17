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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تعليق أحمد موسى على احتمالية لجوء ألمانيا لغلق المستشفيات بسبب أزمة الطاقة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ألمانيا صاحبة رابع اقتصاد عالمي، وقاطرة الاقتصاد الأوروبي، قد تلجأ لغلق عدد من المستشفيات بسبب أزمة الطاقة وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

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وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فرنسا ثاني اقتصاد في العالم يوجد بها بعض محطات وقود تضع لافتات تم نفاذ البنزين. 


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدول الأوروبية قررت تمديد العمل بالمحطات النووية لإنتاج الكهرباء، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما كانت قد اتخذت قرارا بوقف العمل بها بسبب التغيرات المناخية.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه لا أحد يملك معلومة عن تطورات الحرب في أوكرانيا حتى أطرافها أنفسهم لا يعرفون ماذا يجري غدا، مؤكدا أن تداعيات الحرب تنعكس على كل دول العالم.

أحمد موسى المانيا المستشفيات أزمة الطاقة فرنسا الطاقة

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