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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي أفضل نادي في العالم لعام 2022.. رسمياً

مانشستر سيتي الإنجليزي
مانشستر سيتي الإنجليزي

توج مانشستر سيتي الإنجليزي ، بجائزة أفضل نادي في العام عن موسم 2021-2022، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول العالمية.

وحقق مانشستر سيتي الإنجليزي  لقب الدوري الإنجليزي ووصل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الماضي .

وتوج البلجيكي تيبو كورتوا، حارس فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022، المقدمة من جانب مجلة فرانس فوتبول العالمية.

وقدم تيبو كورتوا أداء مميز مع فريق ريال مدريد الإسباني، هذا العام، ونجح في التتويج مع الفريق الملكي ببطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مجلة فرانس فوتبول أعلنت مؤخراً عن القائمة النهائية لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم والتي ضمت كلا من تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وأليسون بيكر (ليفربول)، ومانويل نوير (بايرن ميونخ)، وإيديرسون مورايش (مانشستر سيتي). وتضم القائمة كذلك كل من يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، وإدوارد ميندي (تشيلسي)، وكيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت)، وهوجو لوريس (توتنهام)، ومايك ماينيان (ميلان).

حفل جوائز الكرة الذهبية

يذكر أن حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ولبعض الجوائز مثل ياشين وأفضل لاعبة وجيرد مولر تقام اليوم في العاصمة الفرنسية في باريس .

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