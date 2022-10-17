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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة: لاعلاقة للمريض المعالج على نفقة الدولة بزيادة أسعار الغسيل الكلوي

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن 165 ألف مواطن يقوم بإجراء غسيل كلوي بمعدل 3 مرات في الأسبوع على  نفقة التأمين الصحي ونفقة الدولة المصرية .

 

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وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  هناك تغير في الأسعار بسبب سلاسل الإمداد واختلاف سعر أجهزة الغسيل الكلوى  وقيمة صيانتها".

 

وأضاف خالد عبد الغفار:"  رأينا أن  السعر الذي تتحمله المستشفيات الحكومة والجامعية والقطاع الخاص فيما يتعلق بجلسات الغسيل الكلوي لم يعد عادلا".

 

وتابع خالد عبد الغفار :" قررنا زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة من جلسات الغسيل الكلوي إلى 500 بدلا من 325 جنيها، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة"، مضيفا:"  المريض الذي يحصل على جلسات الغسيل الكلوي على نفقة الدولة لا علاقة له بزيادة أسعار الجلسات".

 

وأكمل خالد عبد الغفار :" أجرينا أكثر من مليون إجراء جراحي في مستشفيات متنوعة حكومية وخاصة، ومنها عمليات قطسرة وجراحات قلب مفتوج وجراحات اورام".

الصحة وزير الصحة الغسيل الكلوى عمرو أديب اخبار التوك شو

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