وزير الصحة: لاعلاقة للمريض المعالج على نفقة الدولة بزيادة أسعار الغسيل الكلوي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن 165 ألف مواطن يقوم بإجراء غسيل كلوي بمعدل 3 مرات في الأسبوع على نفقة التأمين الصحي ونفقة الدولة المصرية .

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هناك تغير في الأسعار بسبب سلاسل الإمداد واختلاف سعر أجهزة الغسيل الكلوى وقيمة صيانتها".

وأضاف خالد عبد الغفار:" رأينا أن السعر الذي تتحمله المستشفيات الحكومة والجامعية والقطاع الخاص فيما يتعلق بجلسات الغسيل الكلوي لم يعد عادلا".

وتابع خالد عبد الغفار :" قررنا زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة من جلسات الغسيل الكلوي إلى 500 بدلا من 325 جنيها، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة"، مضيفا:" المريض الذي يحصل على جلسات الغسيل الكلوي على نفقة الدولة لا علاقة له بزيادة أسعار الجلسات".

وأكمل خالد عبد الغفار :" أجرينا أكثر من مليون إجراء جراحي في مستشفيات متنوعة حكومية وخاصة، ومنها عمليات قطسرة وجراحات قلب مفتوج وجراحات اورام".