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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تحتج على تصريحات بوريل الأخيرة وتطلب تفسيرا لها

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، إستنكارها التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وقالت الوزراة في بيان لها، أن التصريحات الأخيرة لجوزيب بوريل غير مناسبة وتتسم بالعنصرية وتساهم في تفاقم التعصب والتمييز.

وأضافت: "تعليقات بوريل مخيبة للآمال ويجب احترام الأديان والثقافات والمجموعات العرقية والتعددية والتعايش والتسامح".

وبدورها أستدعت الخارجية الإماراتية القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وطلبت منه تفسيرا مكتوبا لتصريحات بوريل العنصرية.

وكان قد قلل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، من أهمية انتقادات طالت تصريحات له اعتبرت غير دبلوماسية بشأن مواضيع حساسة.

وأثار المسؤول الإسباني الدهشة عقب تصريحات جريئة متعلقة بعدد من المواضيع، من التهديد النووي الروسي إلى توبيخ دبلوماسييه.

والأسبوع الماضي، تخلى عن النبرة المتحفظة عادة للدبلوماسيين الغربيين إزاء مسألة الحرب في أوكرانيا ليحذر الجيش الروسي من أنه سيتم "القضاء عليه" إذا ما استخدمت موسكو السلاح النووي في أوكرانيا.

كذلك وصف العالم خارج الاتحاد الأوروبي بأنه "أدغال" يمكن أن "تقوم بغزو"، في تشبيه انتقده بعض مستخدمي الإنترنت لاستحضاره عبارة عفا عليها الزمن من حقبة الاستعمار.

وفي انتقاد لسلكه الدبلوماسي، اعتبر بوريل ممثلي الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم بطيئين جدا وغير فعّالين.

بوريل جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا

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