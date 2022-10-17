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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش انضباط بمستشفى بولاق الدكرور.. وزير الصحة: الزيارات المفاجئة مستمرة..فيديو

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة،  تفاصيل  تحويل مدير مستشفى بولاق الدكرور إلى التحقيق.

 

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غياب أطباء وعاملين وأزمة نظافة.. مخالفات في مستشفى بولاق الدكرور

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تدني الخدمات .. وزير الصحة: إحالة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق

 

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  مصر بهاممنظومة صحية ضخمة بـ 2700 مستشفى و130 الف سرير".

 

وتابع خالد عبد الغفار :"  نعمل على متابعة كافة المستشفيات في مصر من أجل الاطمئنان على سير  تقديم الخدمات الطبية  المقدمة للمواطنين ".

 

 واكمل خالد عبد الغفار :" الزيارات المفاجئة غير المخططة للمستشفيات مستمرة في كافة انحاء الجمهورية والغرض من هذه الزيارات الاطمئنان على سير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنيني".

 

 ولفت خالد عبد الغفار :" مستشفى بولاء الدكوررو متواجدة في منطقة سكانية بها كثافة مرتفعة،، ولما روحنا مكنش فيه انضباط والمدير مكنش موجود".

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