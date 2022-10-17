مفيش انضباط بمستشفى بولاق الدكرور.. وزير الصحة: الزيارات المفاجئة مستمرة..فيديو

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، تفاصيل تحويل مدير مستشفى بولاق الدكرور إلى التحقيق.

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" مصر بهاممنظومة صحية ضخمة بـ 2700 مستشفى و130 الف سرير".

وتابع خالد عبد الغفار :" نعمل على متابعة كافة المستشفيات في مصر من أجل الاطمئنان على سير تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ".

واكمل خالد عبد الغفار :" الزيارات المفاجئة غير المخططة للمستشفيات مستمرة في كافة انحاء الجمهورية والغرض من هذه الزيارات الاطمئنان على سير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنيني".

ولفت خالد عبد الغفار :" مستشفى بولاء الدكوررو متواجدة في منطقة سكانية بها كثافة مرتفعة،، ولما روحنا مكنش فيه انضباط والمدير مكنش موجود".