تحرك جديد من محامي كهربا لرفع الإيقاف والمشاركة في المباريات

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل جدولة غرامة نادي الزمالك التي تبلغ مليوني و650 ألف دولار.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طلب محامي كهربا جناح فريق الأهلي من الفيفا إمكانية جدولة غرامة نادي الزمالك على أكثر من قسط لحل الأزمة ورفع الإيقاف عنه والعودة للمشاركة في المباريات بشكل رسمي مع القلعة الحمراء مرة أخرى".

وأضاف:"أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا محامي كهربا بصعوبة تقسيط غرامة نادي الزمالك أو جدولتها لرفع الإيقاف عنه والمشاركة مع الأهلي رسمياً خاصة أن هناك فوائد المبلغ الأصلي للغرامة بسبب التأخير في سدادها لصالح نادي الزمالك".