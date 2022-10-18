محمد هنيدي منهم.. علاء مرسي: هناك فنانون لديهم أدمن لصفحاتهم الشخصية

قال الفنان علاء مرسي، إن بداية دخوله عالم السوشيال ميديا عن طريق مسلسل ليلة واللي فيها، معقبا: “صحابي من الممثلين اللي عندهم سوشيال قوية أعتقد مش هم لأني عارفهم ولديهم أدمن.. وأنا عارف هنيدي بيتكلم ازاى على تويتر وعارف أمتي بيكتبها”.

وأضاف "مرسي" خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه حدث وتعرض للسرقة من شخص قام بتثبيته فى الشارع، متابعا: “عملت مشروع على إظهار المواهب وأجيب الشباب فى الشارع وقصور الثقافة وشاب أسمه سيد فجأة لقيته بيثبتني”.

وتابع: " محمد عادل إمام هو الأكثر موهبة من أحمد صلاح السعدني، والأكثر ذكاءا خالد النبوي من أياد نصار".

