العظمى 28 على القاهرة .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء18-10- 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.



حالة الطقس



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى



القاهرة 28 22



الإسكندرية 27 19



الإسماعيلية 29 21



الدقهلية 28 21



الغردقة 33 22



المنيا 29 17