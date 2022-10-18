تسجيلات السيارات الكهربائية تحقق رقمًا قياسيا جديدا في أمريكا

أصبح سوق السيارات الكهربائية ينمو بسرعة مضطردة خلال الآونة الأخيرة وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، التوسع في اعتماد السيارات الكهربائية بالكامل في أمريكا يحدث بسرعة البرق ويصل إلى قياسية جديد.

وفقًا لأحدث بيانات التسجيل من Experian ، خلال أول ثمانية أشهر من عام 2022 ، تم تسجيل حوالي 458،786 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات أو ما يعرف بكهربائية بالكامل (BEVs) جديدة في الولايات المتحدة ، وهو ما يزيد بنحو 56٪ إذا ما قورنت بعدد مبيعات العام الماضي 2021.

تتأخر بيانات التسجيل عن المبيعات و أرقام التسليم ، لعدة أسابيع على الأقل ، ولكن يمكن استخدامها كمؤشر قوي على المبيعات ، خاصةً لأن الأرقام ليست متاحة للجمهور خاصة التي تكون على أساس شهري وليس ربع سنوي أو سنوي.

ليس ذلك فحسب، فقد شكلت السيارات الكهربائية الخالصة حوالي 5 ٪ من إجمالي عدد التسجيلات خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقارنة بـ 2.6 ٪ للفترة نفسها من العام السابق عليه أي 2021 .

تسيطر "تسلا" على ما يقرب من ثلثي مبيعات قطاع السيارات الكهربائية الخالصة (حصة 65 ٪) مع ما يقرب من 300 ألف تسجيل جديد، كما ارتفعت حجم مبيعات تسلا بمقدار 54٪ على أساس سنوي.

هناك علامة إيجابية للغاية ومؤشر مبشر للغاية بالنسبة للوتيرة للاعتماد على السيارات الكهربائية، هي أن العلامات التجارية الأخرى لاحظت بالفعل معدل النمو السريع جدا للقطاع الكهربائي، وهو معدل نمو بلغ 61٪ على أساس سنوي وبالفعل بدأوا يدخلوا في منافسة حقيقية مع تسلا خاصة جنرال موتورز و فورد و فولكس فاجن ويأخذوا من حصتها السوقية.

يعد طرازان من طرازات تسلا هما المسؤولين عن غالبية مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل والمسيطرين في السوق وهما تسلا موديل Y و تسلا موديل 3 السيدان مع بيع أكثر من 258000 ألف وحدة.

كانت أرقام تسجيل السيارات الكهربائية الخالصة من يناير وحتى أغسطس كالتالي:

سيارات تسلا الكهربائية: 298,383 ألف وحدة

سيارات كهربائية من علامات تجارية أخرى: 160,403 منها

إجمالي السيارات الكهربائية الخالصة: 458,786 ألف وحدة بزيادة 56% على أساس سنوي