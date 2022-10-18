عيد الراجحي: أسبوع القاهرة للمياه جاء في توقيت مناسب قبل قمة المناخ

قال عيد الراجحي، مسئول ملف المياه بوزارة البيئة، إن منتدى أسبوع القاهرة للمياه كان محليا في بدايته، ولكن مع مرور 5 سنوات، أصبح منتدى دوليا، يشارك به 1000 مشارك.

وأضاف "عيد الراجحي" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المنتدى يشارك به 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا، متابعا: المنتدى يجمع قادة العالم والباحثين في مجال واحد وهو المياه.

وأكمل: منتدى أسبوع القاهرة للمياه يأتي في توقيت مناسب قبل قمة المناخ بشرم الشيخ، متابعا: قضية المياه من أهم أولويات قمة المناخ القادمة، والمنتدى كان تمهيد لما سيحدث في قمة المناخ.



ولفت إلى أن هناك مشروعات قومية كبيرة تهدف رفع كفاءة المياه، مثل مشروع المحسمة المستخدمة لزراعة وسط سيناء، بالإضافة إلى محطة مياه بحر البقر، متابعا: تلك المحطات تستهدف تحسين نوعيه مياه مصارف مختلطة.

وأوضح أن محطة بحر البقر تعد أكبر تحسين مياه على مستوى العالم، متابعا: مشروع الدلتا الجديدة لتحسين المياه، يستهدف زراعة أكثر من نصف مليون فدان.