محافظ أسيوط يشارك الأشخاص ذوى الهمم وطلاب المدارس فرحتهم بمشاهدة فقرات السيرك

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العشرات من الأشخاص ذوي الهمم وأطفال المدارس فرحتهم بمشاهدة فقرات "السيرك المصري الأمريكي" والذي يقام بأرض جمعية الشبان المسلمين بحي غرب أسيوط.

ورافق المحافظ، خلال الفعالية عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب وعلي خميس مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاعاقة بالمحافظة والعشرات من الأشخاص ذوي الهمم بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذويهم والعشرات من طلاب المدارس.

وشاهد المحافظ والأشخاص ذوي الهمم فقرات السيرك المصري الأمريكي بقيادة "زيزى هاشم" والذي قدم أحدث عروض الاستعراضات الهوائية وفقرات ترويض الثعابين والزواحف وفقرة عروض خفة اليد وعروض الحيوانات المتوحشة "الاسود".

وبدأت الاحتفالية بترديد النشيد الوطني لجميع الحضور ثم مشاهدة فقرات السيرك وسط سعادة من الحضور.



وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة الأشخاص ذوي الهمم فرحتهم واحتفالهم، موجهًا الشكر للقائمين على السيرك لتميز فقراته.

وأكد على دعمه الكامل والمستمر للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأشخاص ذوى الهمم وحرصه الدائم على توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي عليهم وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعا الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتضافر الجهود بينهم لتقديم خدمات أفضل للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والعمل على تمكينهم اقتصاديًا من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية المهمة لجميع المواطنين وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة لهم.

وأكد المحافظ أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت خطوات كبيرة في دعم ملف ذوي الهمم والقدرات الخاصة خلال السنوات الاخيرة وذلك ايمانا بدورهم الفعال في بناء المجتمع.

وأشار إلى أن المحافظة على استعداد تام لتقديم المزيد من الخدمات في هذا الخصوص بالتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي لمتابعة هذ الملف وتذليل العقبات لحصول هذه الشريحة على حقوقهم في كافة الخدمات.

كما أكد على استمرار لقاءاته الدورية مع ذوي الهمم وحرصه الدائم على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والمضي قدماً فى تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة وإتاحة دور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول على كافة حقوقهم.

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