بسبب عدم النظافة.. مجازاة مديري مدارس بمنفلوط وديروط

قرر عبدالعزيز حسن الزنار ، وكيل وزارة التربية والتعليم أسيوط، توقيع جزاء خصم 3 أيام لمديري مدارس بإدارة ديروط التعليمية وإدارة منفلوط التعليمية بسبب عدم النظافة والانضباط.

جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل الوزارة لتفقد سير العمل داخل عدد من مدارس بمركزي ديروط ومنفلوط وشملت الجولة مدارس "٢٥ يناير، جمال عبد الناصر الرسمية للغات، احمد قرشى الثانوية، الشهيد الكومى الاعدادية، وتعمل معها مدرسة ابوسيف الابتدائية المشتركة ، ابوسيف الابتدائية بنين، ابوسيف الجديدة".



وأضاف وكيل الوزارة أنه تقرر مجازاة القيادة الأولى والثانية لمدرسة احمد قرشى الثانوية بديروط، والقيادة الأولى بمدرسة الشهيد الكومى الاعدادية بمنفلوط خصم 3 أيام نظرًا لعدم نظافة المدرسة ودورات المياه وعدم انضباط العملية التعليمية.

وأصدر عبدالعزيز تعليماته إلى جميع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية وأقسام المتابعة لمتابعة جميع المدارس على أرض الواقع وإعداد تقرير عن سير العملية التعليمية بالمدارس.

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