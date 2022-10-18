عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب عدم النظافة.. مجازاة مديري مدارس بمنفلوط وديروط

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولته على المدارس

قرر عبدالعزيز حسن الزنار ، وكيل وزارة التربية والتعليم أسيوط، توقيع جزاء خصم 3 أيام لمديري مدارس بإدارة ديروط التعليمية وإدارة منفلوط التعليمية بسبب عدم النظافة والانضباط.
جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل الوزارة لتفقد سير العمل داخل عدد من مدارس بمركزي ديروط ومنفلوط وشملت الجولة مدارس "٢٥ يناير، جمال عبد الناصر الرسمية للغات، احمد قرشى الثانوية، الشهيد الكومى الاعدادية، وتعمل معها مدرسة ابوسيف الابتدائية المشتركة ، ابوسيف الابتدائية بنين، ابوسيف الجديدة".

توفر الزيوت للصعيد.. استخلاص النباتات الطبية والعطرية بجامعة أسيوط الأولى من نوعها في الجامعات

أشبه بعربات الملوك.. شاب أسيوطي يصمم سيارة من الخشب تعمل بالريموت


وأضاف وكيل الوزارة أنه تقرر مجازاة القيادة الأولى والثانية لمدرسة احمد قرشى الثانوية بديروط، والقيادة الأولى بمدرسة الشهيد الكومى الاعدادية بمنفلوط خصم 3 أيام نظرًا لعدم نظافة المدرسة ودورات المياه وعدم انضباط العملية التعليمية.
وأصدر عبدالعزيز تعليماته إلى جميع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية وأقسام المتابعة لمتابعة جميع المدارس على أرض الواقع وإعداد تقرير عن سير العملية التعليمية بالمدارس.

FB_IMG_1666063904357
FB_IMG_1666063904357
FB_IMG_1666063908123
FB_IMG_1666063908123
FB_IMG_1666063896047
FB_IMG_1666063896047
FB_IMG_1666063898956
FB_IMG_1666063898956
FB_IMG_1666063893367
FB_IMG_1666063893367
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط تعليم أسيوط ديروط نظافه المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يفتتح معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة

محافظ أسيوط يلتقي أكثر من 150 شابا وفتاة لمناقشة مقترحاتهم وأفكارهم

ترشيحاتنا

من البالطو الأبيض إلى الكفن.. طالب صيدلة يسقط من الدور السادس بالفيوم

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة.. الإفتاء: دعاء الاستفتاح أحد هيئاتها

وزير الصحة: 165 ألف مواطن يغسلون الكلى على نفقة الدولة 3 مرات أسبوعيا

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الجيزة: الغلق المؤقت بشارع السودان لتركيب كمر محور الفريق كمال عامر يستمر لـ5 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ