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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هددها بنشر صور فاضحة.. القصة الكاملة لابتزاز شاب بالإسكندرية فتاة فلسطينية

القصة الكاملة لابتزاز
القصة الكاملة لابتزاز شاب بالإسكندرية فتاة فلسطينية

الابتزاز الإلكتروني جريمة، أدت إلى بعض الكوارث خاصة لدى الشباب، وأصبحت وسيلة التعارف السهل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أداة جديدة وسهلة للابتزاز، بل وصلت بعض الوقائع إلى انتحار أصحابها بسبب الضغط النفسي الناتج عن الابتزاز.

بداية الواقعة 

وفي الإسكندرية، سيدة فلسطينية تعرفت على شاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت المعرفة وتوطدت شيئا فشئ، ودارت بينهما مكالمات مُسجلة "صوت وصورة"، فاحتفظ المتهم بصور وتسجيلات لها وهي عارية، ثم قام بإرسال الصور إليها لاحقًا، لابتزازها واستولى منها على ما يقرب من ٤٠ ألف دولار.

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وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات، حول تقديم محامِ بلاغًا بتوكيل صادر من امرأة فلسطينية، يتهم فيه شخصًا بتهديد وإفشاء أسرار موكلته.

التحقيقات تكشف ابتزاز المتهم للضحية

 وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم تعرف على المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودارت بينهما مكالمات مُسجلة "صوت وصورة"، فاحتفظ المتهم بصور وتسجيلات لها وهي عارية، ثم قام بإرسال تلك الصور إليها لاحقًا؛ مهددًا إياها بنشرها إذا لم تقم بإرسال مبالغ مالية إليه. 

المتهم حصل على ٤٠ ألف دولار من الضحية

وبعد فحص هاتف المتهم وحساباته الشخصية، تبين أن المجني عليها حولت مبالغ مالية للمتهم تقارب 40 ألف دولارًا عن طريق شركة تحويل الأموال، حيث تسلمها، وتمادى في طلب المزيد من المبالغ الأخرى.

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ولكنها في النهاية قررت ألا تستسلم لهذا الكم من الابتزاز والاستغلال، وقررت إبلاغ الأجهزة المعنية بأمن الإسكندرية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وبإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة والمصادر السرّية، تم التأكد من صحة الواقعة، وأُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جناية وجنحة بالمواد 166مكرر، 326، 327 من قانون العقوبات، والمواد 25، 27 من القانون الرقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الجنايات تقضي بحبس المتهم ٣ سنوات

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة، قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي قضت  على المتهم بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بالتهديد وإفشاء أسرار فتاة فلسطينية تدعى، وذلك في القضية المقيدة برقم 904 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، وعضوية المستشارين: محمد السيد عبده، وعبد الكريم محمد فخري، وخالد أحمد زكي.

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