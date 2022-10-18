بلومبرج: الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن وضع سقف لأسعار الغاز

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسودة اقتراح من المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن فرض قيود على أسعار الغاز.

ووفقًا لـ”بلومبرج”، فإن المسودة تسرد الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف حدة سوق الطاقة المتقلبة في المنطقة ومعالجة أزمة الطاقة.

وجاء في المسودة: “هذا هو الوقت المناسب للعمل، لهذا الشتاء وما بعده، يتسبب الوضع الحالي في صعوبات اقتصادية واجتماعية، مما يضع عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطنين والاقتصاد. يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وفقدان القدرة التنافسية للشركات”.

وبحسب ما ورد، ستوفر الحزمة طرقًا لدول الاتحاد الأوروبي لاستخدام مساعدات الدولة للتعامل مع تأثير تكاليف الطاقة المرتفعة على الشركات والأسر، بحجم يصل إلى 40 مليار يورو من صناديق التماسك الخاصة بالاتحاد.

كما ستُعرض على الدول الأعضاء منصة شراء مشتركة لتنسيق ملء احتياطيات الغاز.

ومن المتوقع أن تشتري الدول ما يكفي من الغاز لملء ما لا يقل عن 15٪ من الخزانات، كما يُسمح لشركات الطاقة بتشكيل اتحاد أوروبي للتفاوض على عقود طويلة الأجل.

وتقترح المسودة وضع حدود سعرية على المعاملات في المركز التجاري الهولندي TTF، ولكن فقط “كملاذ أخير” وعند منحها سلطة القيام بذلك من قبل الحكومات الوطنية.

كما تقترح أداة أخرى تهدف إلى وقف تقلب أسعار الغاز، وهي مطلب لمراكز التجارة لإطلاق “آلية مؤقتة لإدارة التقلبات خلال اليوم” للكهرباء والغاز.

وبحسب ما ورد، سيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مشروع الاقتراح في قمة يومي 20 و21 أكتوبر، بينما سيتم توضيح تفاصيلها من قبل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عندما يجتمعون في لوكسمبورج الأسبوع المقبل.