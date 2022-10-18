عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن وضع سقف لأسعار الغاز

الغاز
الغاز

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسودة اقتراح من المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن فرض قيود على أسعار الغاز.

ووفقًا لـ”بلومبرج”، فإن المسودة تسرد الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف حدة سوق الطاقة المتقلبة في المنطقة ومعالجة أزمة الطاقة.

وجاء في المسودة: “هذا هو الوقت المناسب للعمل، لهذا الشتاء وما بعده، يتسبب الوضع الحالي في صعوبات اقتصادية واجتماعية، مما يضع عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطنين والاقتصاد. يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وفقدان القدرة التنافسية للشركات”.

وبحسب ما ورد، ستوفر الحزمة طرقًا لدول الاتحاد الأوروبي لاستخدام مساعدات الدولة للتعامل مع تأثير تكاليف الطاقة المرتفعة على الشركات والأسر، بحجم يصل إلى 40 مليار يورو من صناديق التماسك الخاصة بالاتحاد.

كما ستُعرض على الدول الأعضاء منصة شراء مشتركة لتنسيق ملء احتياطيات الغاز. 

وضع حد أقصى لأسعار الغاز.. مباحثات جديدة لزعماء الاتحاد الأوروبي

تراجع كبير.. انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

ومن المتوقع أن تشتري الدول ما يكفي من الغاز لملء ما لا يقل عن 15٪ من الخزانات، كما يُسمح لشركات الطاقة بتشكيل اتحاد أوروبي للتفاوض على عقود طويلة الأجل.

وتقترح المسودة وضع حدود سعرية على المعاملات في المركز التجاري الهولندي TTF، ولكن فقط “كملاذ أخير” وعند منحها سلطة القيام بذلك من قبل الحكومات الوطنية.

كما تقترح أداة أخرى تهدف إلى وقف تقلب أسعار الغاز، وهي مطلب لمراكز التجارة لإطلاق “آلية مؤقتة لإدارة التقلبات خلال اليوم” للكهرباء والغاز.

وبحسب ما ورد، سيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مشروع الاقتراح في قمة يومي 20 و21 أكتوبر، بينما سيتم توضيح تفاصيلها من قبل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عندما يجتمعون في لوكسمبورج الأسبوع المقبل.

الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية أسعار الغاز الغاز اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

موضوعات متعلقة

هل أنهي بوتين التعبئة العسكرية في روسيا؟.. الكرملين يكشف التفاصيل

هل يلجأ للنووي؟.. خبراء: بوتين مستعد لفعل أي شيء لتجنب الهزيمة في أوكرانيا

الدنمارك تعلن نتائج التحقيقات في تفجير خطي أنابيب "نورد ستريم"

وزراء ومسئولون بارزون قيد التحقيق|أزمة سرقة 2.5 مليار دولار تعصف بالعراق.. ماذا يحدث؟

لقطات تحت الماء تظهر قوة الانفجار وأضرار خط أنابيب نورد ستريم.. شاهد

كارثة في روسيا.. تفاصيل تحطم طائرة عسكرية بمبني سكني وتدمير 72 شقة| فيديو

حرب نفسية.. روسيا تصدم أوكرانيا وتغير تكتيكاتها بشكل جذري

بعد الضربات الروسية.. مكتب زيلينسكي يعلن عن كارثة في أوكرانيا

ترشيحاتنا

مؤيد اللامى: اتحاد الصحفيين العرب سيعمل على تحديد علاقاته مع المنظمات الدولية

النواب يوافق نهائيا على إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك

بسبب أوروبا.. تحذيرات من انقطاع الكهرباء بـ أمريكا في فصل الشتاء

بعد إنضمامها للبحرية..تعرف على مميزات الفرقاطة العزيز من طراز ميكو 200

مجلس النواب يحدد شروط السماح للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة معفاة من الضرائب

قيمتها 2.5 مليار دولار.. الأمم المتحدة تحث العراق على استرداد الأموال المختلسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رفوف مطبخك.. أفضل الأطعمة للوقاية من سرطان البروستاتا

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

سهير جودة تكشف أسرار "الستات" لـ صدى البلد.. صور

لما مزاجك يبقى حلو.. رضوى الشربيني في إطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

قائد القوات البحرية يرفع العلم المصرى على الفرقاطة العزيز طراز MEKO A-200

علاء مرسي: نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي ودرة مبيعرفوش يمثلوا

وفاء عامر لمتابعة: حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعرف الأصول كويس

افتحوا رسائل الواتساب.. وفاء عامر تفجر مفاجأة فى خلاف شقيقتها وريهام حجاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ