مجانية تماما.. أفضل ألعاب الغموض والإثارة تقدر تحملها على موبايلك

تطور الشركات المصنعة للألعاب بشكل مستمر ألعابها لتناسب التكنولوجيا الحديثة من الهواتف والإصدارات، وتتصدر ألعاب الألغاز ذلك حيث تتطور دائماً لتناسب العصر الحالي من تفكيره وحتى لا تصبح قديمة ومملة، فهذه الألعاب بشكل خاص تعتمد على التفكير الشديد ولا يمكن تطويرها بسهولة.

لذلك قدمنا لك مجموعة من ألعاب الألغاز و عليك فقط تحميلها للاستمتاع بها والعيش داخلها، وهناك فوائد كثيرة لهذه الألعاب مثل إعطاء الثقة بالنفس عند حلها مع تنشيط الذاكرة ومعرفة مستوى ذكائك، كل هذه فوائد لألعاب الذكاء والألغاز.

أفضل ألعاب الألغاز لهواتف أندرويد

1- لعبة Legacy 2 – The Ancient Curse

من ألعاب الألغاز والتحدي لعبة Legacy 2 – The Ancient Curse، تحتاج اللعبة إلى مستويات عليا من الذكاء لتجاوز الغرف المظلمة بداخلها، وأصبحت اللعبة أفضل عند تمام تحديثها بشكل يتناسب مع المستخدمين الحاليين، ويوجد مميزات كثيرة لها فهي ثلاثية الأبعاد أي تعيش داخلها شيء من الواقع، كما تعتبر من الألعاب البسيطة في تصاميمها للمعايشة داخلها، ولا عليك سوى الهروب من الغرفة حتى تتمكن من الذهاب إلى المرحلة الأخرى، وتعتبر من أفضل ألعاب للأندرويد.

2- لعبة Disney Tsum Tsum

مرت الكثير من الأعوام على اللعبة اليابانية الشهيرة لعبة Disney Tsum Tsum التي حاذت على إعجاب الكثيرين واحتلت قلوب الأكثر من جماهيرها في الوطن العربي والعالم، فهي من الألعاب البسيطة وبنفس الوقت قوية للغاية لمناسبتها لجميع الأعمار، عند وصف اللعبة يمكننا القول أنها تشبه لعبة Candy Crush في وضع الواجهة لجميع المراحل، وعليك تجاوز كل مرحلة لتصل للأخرى بعد إنجاز كل المهمات المطلوبة، عند استمرار لعبها سوف تتقنها لتجعلك تجتاز جميع المراحل بكل سهولة.

3- لعبة The Room بالأجزاء الثلاثة

صدرت اللعبة المميزة The Room التي تعتبر من أفضل ألعاب الذكاء عام 2015، وحازت على تقييم عالي من المستخدمين لها وإعجابهم، فهي ألعاب ألغاز للأندرويد بدرجة كبيرة لحملها الغموض والإثارة والقوة، وتتطلب مستوى عالي من الذكاء حتى تتجاوز كل مرحلة بالخروج من كل غرفة والوصول إلى الأخرى بفتح قفلها، وتم صدور عدة أجزاء لما حققته من نجاح كبير، وأفضل إصدار هو الإصدار الاخير لها لوجود العديد من الإضافات الكثيرة والتغيرات التي جعلت اللعبة أمتع وأصعب وأكثر تشويقاً عن ذي قبل.

4- لعبة Cut the Rope FULL FREE

تعتبر من أفضل ألعاب الألغاز للأندرويد والتركيز والذكاء، وتأتي قصة اللعبة من خلال إطعام الشخصية التي تسمى Om Nom الجائع، ولابد من إيصال الحلوى والطعام له ولكن من خلال هذه الرحلة سوف تجمع النجوم لتصل إلى المستويات الأعلى من خلال تجميع أكبر عدد من النقاط، كما تتغير الشخصية التي يمكن إطعامها إلى أشكال أخرى مثل السمكة أو غيره في الإصدارات الأخرى.

وتأتي مميزات اللعبة في حجمها الصغير الذي يساعد الجميع في تحميلها بكل سهولة، وحازت اللعبة على إعجاب الكثير ووصل عدد التحميلات لها إلى 100 مليون، كما عمل مطورو اللعبة على إصدار بعدة أجزاء لتبلغ صعوبة كل منهما أكثر من الأخر مع وجود خصائص أكثر في الإصدار الجديد لها.

5- لعبة Can You Escape

من ألعاب ألغاز وغموض للأندرويد لعبة Can You Escape وتم تحديثها مؤخراً لتناسب الأجهزة الحديثة، تتميز اللعبة بالأجواء المشجعة داخلها وكذلك رسوماتها المميزة التي تجعلك تشعر بالارتياح بها، وتقوم باللعب حتى تجتاز المستوى إلى مستوى أخر من خلال فتح الأقفال لذلك تحتاج اللعبة إلى ذكاء عالي لارتفاع مستوى الصعوبة من مستوى لأخر، وحازت على تقييم عالي وكذلك عدد تحميلات كبير، ننصحك بتحميلها والاستمتاع بها.