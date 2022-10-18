انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للواعظات الخميس المقبل

ينطلق يوم الخميس المقبل الموافق 20 أكتوبر معسكر (أبو بكر الصديق) التثقيفي لواعظات الأوقاف المشاركات في الأنشطة الدعوية المختلفة بالمساجد، ويستمر المعسكر حتى 22 أكتوبر 2022م.

الأنشطة الدعوية المختلفة

ويشار في المعسكر (36) واعظة ، هم :



1. الواعظة / سمية صبري البحيرة

2. الواعظة / هانم عبد الرازق سوهاج

3. الواعظة / جوهرة فرحات كفر الشيخ

4. الواعظة / رجاء كمال المنيا

5. الواعظة / إيناس محمد عصمت جعفر الجيزة

6. الواعظة / محاسن عطية الإسكندرية

7. الواعظة / ميرفت السيد عجور الغربية

8. الواعظة / سهير سنهوري مطروح

9. الواعظة / أماني مرشدي القاهرة

10. الواعظة / أسماء أحمد السيد الشرقية

11. الواعظة / إسراء أحمد السيد الشرقية

12. الواعظة / فاتن عبد الله جابر المنيا

13. الواعظة / سامية صادق الدقهلية

14. الواعظة / سحر شعبان سنوسي القاهرة

15. الواعظة / ليلى دياب المنيا

16. الواعظة / هويدا عبد الحميد القاهرة الجديدة

17. الواعظة / راوية خليل الإسكندرية

18. الواعظة / زينب السعيد المنيا

19. الواعظة / سناء عبد العزيز القاهرة

20. الواعظة / ميرفت رمضان القاهرة

21. الواعظة / سميحة عبد الرحمن سوهاج

22. الواعظة / شيماء صلاح الدقهلية

23. الواعظة / سماح أحمد الدقهلية

24. الواعظة / نجاة عقيل سوهاج

25. الواعظة / جيهان تمام سوهاج

26. الواعظة / منى فاروق المنيا

27. الواعظة / دينا عبده سوهاج

28. الواعظة / إيمان السيد على راغب الإسكندرية

29. الواعظة / وفاء أمين إبراهيم الزقم المنوفية

30. الواعظة / منار محمد سمهان القاهرة

31. الواعظة / سعيدة عبد الستار الأقصر

32. الواعظة / سميرة محمود محمد المنيا

33. الواعظة / وفاء عبدالسلام القاهرة

34. الواعظة /جيهان ياسين الجيزة

35. الواعظة / سحر رؤوف القاهرة

36. الواعظة / مرفت عزت القاهرة