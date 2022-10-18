السيطرة على حريق بمحل مشويات دون وقوع إصابات بالإسكندرية

تمكنت قوات الدفاع المدني في الإسكندرية من السيطرة على حريق بمحل مشويات كائن بسوق شيديا بنطاق حي وسط، دون إصابات.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتوجه إلى مكان حادث نشوب حريق بمحل مشويات كائن بسوق شيديا بنطاق حي وسط، للتعامل الفوري معه.

حيث تم السيطرة علي الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضحت عزة سعد رئيس حي وسط، أنه أثناء قيادتها لحملة إزالة الإشغالات والتعديات بسوق شيديا تم رصد نشوب حريق بمحل مشويات.

وأوضحت أنه على الفور تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية السيطرة التامة على الموقف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.