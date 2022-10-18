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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادر علي الإفساد.. أوباما حذر الأمريكيين من كوارث بايدن

بايدن واوباما
بايدن واوباما

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حذر من أن قدرة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على الإفساد، والتسبب في تفاقم الأوضاع في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد.

واستشهد الصحيفة الأمريكية، بكلمات أوباما، التي تم نشرها لأول مرة في عام 2020، حينما قال: "لا تقلل من شأن قدرة جو بايدن على الإفساد".

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وأشارت الصحيفة إلي أن هذه الفكرة تحظى الآن بدعم العديد من المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة

واستعرضت الصحيفة الأمريكية كوارث بايدن، حيث وصل معدل تضخم إلي أعلي مستوي منذ 40 عامًا، وعجز بايدن عن الخروج من أزمة الطاقة، فضلاً عن نفاق بعض تصريحات الرئيس الحالي. 

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