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رئيس التحرير
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برلمان

التنمية المحلية: استكمال برنامج تطوير المجازر الحكومية وحصر المشروعات المتعثرة

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية علي مستوي جميع المحافظات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة  .

وقال وزير التنمية المحلية إن الفترة الماضية شهدت تطوير 42 مجزر بالمرحلة الأولى بتكلفة 1.5 مليار جنيه وخلال العامين القادمين سنستهدف تجهيز 50 مجزر بتكلفة 2.5 مليار جنيه ، لافتاً الي انه جارى التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر (شركة جرين ويف) .

وتحدث وزير التنمية المحلية عن مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية لافتا إلي أنه من المستهدف إستخدام لمبات الليد فى جميع المرافق والانارة العامة فى أى مشروع جديد يتم انشاؤه مع تركيب 1.5 مليون كشاف ليد خلال السنتين القادمين ، مؤكداً أنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء لتنفيذ 5 آلاف مشروع بالمحافظات لتوصيل الكهرباء للمناطق المحرومة ورفع القدرات الحالية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه سيتم إعداد 74 مخطط تفصيلى واستراتيجي للمناطق الصناعية ولاية المحافظات وإستكمال ترفيقها والتنسيق الجيد مع وزارة الصناعة لتسويق القطع الشاغرة من خلال رفعها على الخريطة الاستثمارية للدولة ، مؤكداً علي الاهتمام بدعم قدرات الأمن والاطفاء والمرور من خلال تنفيذ 1500 مشروع بتكلفة 5 مليار للحفاظ على الارواح والممتلكات .


وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل علي تدعيم الاحتياجات العاجلة الطارئة للوحدات المحلية ورفع كفاءة المقرات الحكومية التي تتطلب ٥ مليار جنيه لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين واستكمال بناء المراكز التكنولوجية .

وأكد اللواء هشام آمنة أنه سيتم حصر المشروعات المتعثرة بالمحافظات ووضع خطط لحل مشاكلها مع الاشراف والمتابعة على تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات طبقاً للمعدلات .
كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية من خلال تحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار ودعمهم ب 110 أتوبيس كهرباء جديد وجارى تطوير عملية التحصيل من خلال التحصيل الالكترونى من خلال منظومة متكاملة للتحصيل الالكترونى ويتم التوافق عليها الآن مع وزارة الانتاج الحربى وهيئة نقل عام القاهرة والاسكندرية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جارى حصر المشروعات المتعثرة فى مجال الصرف الصحى والصحة مع المحافظين والتى سبب تعثرها عدم توافر تمويل مالى لعمل خطة لأنهائها والاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية وخاصة التى تعدى الصرف عليها 50% فأكثر وبعد الحصر سنبدأ أولاً ب 100 مشروع .


وأكد  أنه سيتم خلال العاملين المقبلين زيادة الاهتمام ببرنامج " مشروعك " من خلال التنسيق مع البنوك لضخ الأموال المطلوبة وتوفير دراسات الجدوى للشباب لخلق فرص عمل جادة من خلال ضخ 15 مليار جنيه لتوفير 300 ألف فرصة عمل ، لافتاً الي انه سيتم سرعة الانتهاء من ترسيم الحدود الادارية للمحافظات بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة المصرية لإضافة ظهير صحراوى تنموى للمحافظات مثل حصول محافظات الصعيد على 60 كم فى الوادى الجديد لزيادة مساحتهم .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه سيتم حصر الكتل العمرانية القائمة بالمحافظات والتنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأعداد صورة عمرانية طبقاً للوضع على الطبيعة تستوعب المشروعات التنموية والخدمية للمحافظة ، مضيفاً أننا نستهدف تحديد الحدود الخارجية لعدد 20 ألف تابع بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية لوضع علامات نقاط الحيز العمرانى بدق حدايد أو ثوابت أرضية .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للتخلص من مخلفات البناء والهدم بالمحافظات من خلال توفير 38 كسارة ، وكذا دعم المحافظات التي توفر أرض لصالح انشاء وبناء الكيان الحكومى المتكامل لإنهاء مشروعاتها .

وأعلن اللواء هشام آمنة أنه سيتم تطوير مواقف انتظار السيارات بالمحافظات ورفع كفاءة ساحات الانتظار بتكلفة حوالي ٥٠٠ مليون جنيه واعادة طرحها بعد تأهليها لزيادة موارد الدولة وسيتم انشاء أسواق متطورة بعواصم المحافظات لمحاربة الغلاء بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

الصناعة استثمار المجازر الحكومية وزارة الإنتاج الحربي الكهرباء الانتاج الحربى التنمية المحلية

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