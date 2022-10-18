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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: التخلص الآمن من القمامة بالمقالب العشوائية يحد من الانبعاثات والغازات

مقلب بلبيس
مقلب بلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التخلص الآمن من القمامة والمخلفات بالمقالب العشوائية أولاً بأول للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات وذلك للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده لقطعة أرض على مساحة 30 فدان ملك أحد المواطنين بناحية قرية العدلية التابعة للوحدة المحلية بغيته بمركز بلبيس والتي من المقرر إقامة مقلب لتجميع القمامة عليها وذلك في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول ونقلها من النقاط الوسيطة إلى المدفن الصحي بالخطارة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

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ومن جانبه أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس أن مقلب القمامة الجديد بمركز بلبيس سوف يستوعب كميات القمامة والمخلفات الواردة من حيي أول وثان بمركز الزقازيق مشيراً إلى أن بُعده عن التجمعات السكنية ووقوعه علي عمق 50 متر بمستوي الأرض سوف يساهم وبشكل كبير في تقليل الأضرار الناتجة عن تجميع القمامة على البيئة والمواطنين.

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