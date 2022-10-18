الإجبار والهجمات كانت أزمتها.. ماذا عن مصير التعبئة الجزئية بروسيا؟

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن بعد انتهاء التعبئة العسكرية الجزئية، لكن بعض مناطق البلاد أكملت هذه العملية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "في الوقت الحالي لا يوجد مرسوم رئاسي بشأن إنهاء التعبئة".

جاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من إعلان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إنهاء التعبئة في العاصمة، وإغلاق مكاتب التجنيد في المدينة.

وقال سوبيانين في بيان صادر أمس الاثنين: “وفقًا لمعلومات المفوض العسكري لموسكو، فإن مهام التعبئة الجزئية، التي أنشئت على أساس مرسوم الرئيس وتكليف وزارة الدفاع، قد اكتملت بالكامل”.

إعلان التعبئة الجزئية

وخلال الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية في البلاد، وهي خطوة هددت بتصعيد غزوه لأوكرانيا، فضلًا عن نزوح جماعي للمواطنين الروس بعد استياء وغضب من القرار.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في عدد من المدن، بما في ذلك موسكو، حسبما أعلن نائب مجلس الدوما ألكسندر خينشتاين في منشور على قناته على “تيليجرام”.

وفي الأسبوع الماضي، قال بوتين إنه يهدف إلى إنهاء الحملة "في غضون أسبوعين تقريبًا"، مضيفًا أن بعض المناطق حققت بالفعل الأهداف المحددة، دون أن يذكرها.

كما وعد بأن السلطات لن تحشد المزيد من الناس أكثر مما تم تحديده وهو 300 ألف شخص.

وبعد أن أعلن بوتين عن تعبئة جزئية في روسيا في 21 سبتمبر، تزايدت الهجمات وحالات الحرق العمد في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية والإدارات المحلية.

وأشار خينشتاين إلى أن السلطات تعتقل أولئك الذين يستهدفون مكاتب التجنيد، “على سبيل المثال، عند محاولة إلقاء زجاجة حارقة”، على حد قوله.