أحمد الطاهري: المسئولية كبيرة بعد الإعلان عن قرب انطلاق القاهرة الإخبارية.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المسئولية كبيرة بعد الإعلان عن قرب انطلاق قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال أحمد الطاهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه على مدار العام الماضي كان هناك مطالب بوجود قناة مصرية يكون لها شأن كبير على المستوى الإقليمي.

وتابع رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قناة اكسترا نيوز تابعت الأحداث بمصداقية كبيرة، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تم نقل الأحداث بكل دقة.

قناة القاهرة الإخبارية

وأشار أحمد الطاهري إلى أنه يتمنى أن تكون قناة القاهرة الإخبارية تليق بالمواطن العربي.