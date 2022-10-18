عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير التربية والتعليم للنواب: تقسيط المصروفات المدرسية على 3 دفعات

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية و التعليم

أكد  د رضا حجازي وزير التربية و التعليم أن تولي حقيبة الوزارة  مسئولية كبيرة في ظل التحديات التي نشهدها، موضحا أن المشكلات التي تواجه هذا القطاع تحتاج حلول خارج الصندوق و نعمل على حلها بجهود مكثفة.


و قال الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه  منذ تولي المسئولية  أصدرت  ما يفوق عن ثلاثين قرار في اول شهر خاصة في ظل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

و اوضح وزير التربية و التعليم  أنه سيتم اطلاق اسماء الطلاب الذين توفاهم الله  مع بداية العام الدراسي على قاعة او مدرسة  بالاضافة الى التعويض المادي.

و حول ملف سلامة الأبنية التعليمية قال الوزير " السلامة أولوية قصوى  لافتا الى الجهود التي تقوم بها الدولة للتأكد من السلامة الهندسية للمنشآت التعليمية ، مؤكدًا انه تم تكليف الجهات المعنية بكتابة تقارير عن اوضاع المنشات.

واوضح الوزير  أن القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية و الجهات المعنية بمراجعة وضع المدارس وسيتم مقارنة التقارير السابقة عن حالة الابنية التعليمية بالحالية ويتحمل صاحب التقارير القديمة المسئولية حال اذا كانت غير دقيقة و لا تعبر عن الواقع، و ننتظر قرارات النيابة و ستنفذ لان هذه ارواح و امن و سلامة الطالب قبل أي شيئ جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اعضاء لجنة التعليم و البحث العلمي  برئاسة النائب سامي هاشم

تقسيط  المصروفات المدرسية

و تحدث الوزير عن تقسيط  المصروفات المدرسية على ٣ اقساط مراعاة لظروف المواطن، قائلا:" تمت هيكلة ادارة المناهج و اصبح له ادارة مركزية بما يسهل اتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق المصلحة العليا للطلاب و المناهج التعليمية

و تعهد الوزير بأن اختبارات  الثانوية  العامة القادمة ستكون منضبطة  مستطردا " و الاختبار يقيس  مدى تحصيل الطالب  للمادة التعليمية  ونفكر في دمج البرامج التلفزيونية التعليمية في الخطة  الدراسية  بحيث يتم عرض بعضها خلال الحصص الدراسية و هذا  جزء من دمج البعد التكنولوجي في التعليم.

وزير التربية والتعليم مجلس النواب التربية والتعليم القيادة السياسية الهيئة الهندسية البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

ترشيحاتنا

تفتيش دولي مرتقب لـ الإيكاو على مطاري القاهرة وبرج العرب

وزير التربية والتعليم: إطلاق أسماء الطلاب المتوفين بداية العام على المدارس

إسرائيل تلغي جميع الزيارات من الضفة الغربية وغزة إلى سجونها

رئيس الوزراء الإيطالي السابق : انضمام أوكرانيا للناتو سيشعل الحرب العالمية الثالثة

تامر أمين بعد فوز بنزيما بالكرة الذهبية: كان تريقة الجميع.. فيديو

عوض تاج الدين يعلن حجم الإصابات بفيروس كورونا محليًا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الأعشاب يحارب الزهايمر.. موجود في كل بيت

3 حبات من اللوز تقلل مخاطر إصابتك بمرض قاتل

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

كيف تعرف حالتك الصحية من شكل الأظافر

فيديو

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد..تغطية خاصة

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة في 10 دقائق.. فيديو جراف

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ