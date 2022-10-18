وزير التربية والتعليم للنواب: تقسيط المصروفات المدرسية على 3 دفعات

أكد د رضا حجازي وزير التربية و التعليم أن تولي حقيبة الوزارة مسئولية كبيرة في ظل التحديات التي نشهدها، موضحا أن المشكلات التي تواجه هذا القطاع تحتاج حلول خارج الصندوق و نعمل على حلها بجهود مكثفة.



و قال الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه منذ تولي المسئولية أصدرت ما يفوق عن ثلاثين قرار في اول شهر خاصة في ظل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

و اوضح وزير التربية و التعليم أنه سيتم اطلاق اسماء الطلاب الذين توفاهم الله مع بداية العام الدراسي على قاعة او مدرسة بالاضافة الى التعويض المادي.

و حول ملف سلامة الأبنية التعليمية قال الوزير " السلامة أولوية قصوى لافتا الى الجهود التي تقوم بها الدولة للتأكد من السلامة الهندسية للمنشآت التعليمية ، مؤكدًا انه تم تكليف الجهات المعنية بكتابة تقارير عن اوضاع المنشات.

واوضح الوزير أن القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية و الجهات المعنية بمراجعة وضع المدارس وسيتم مقارنة التقارير السابقة عن حالة الابنية التعليمية بالحالية ويتحمل صاحب التقارير القديمة المسئولية حال اذا كانت غير دقيقة و لا تعبر عن الواقع، و ننتظر قرارات النيابة و ستنفذ لان هذه ارواح و امن و سلامة الطالب قبل أي شيئ جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اعضاء لجنة التعليم و البحث العلمي برئاسة النائب سامي هاشم

تقسيط المصروفات المدرسية

و تحدث الوزير عن تقسيط المصروفات المدرسية على ٣ اقساط مراعاة لظروف المواطن، قائلا:" تمت هيكلة ادارة المناهج و اصبح له ادارة مركزية بما يسهل اتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق المصلحة العليا للطلاب و المناهج التعليمية

و تعهد الوزير بأن اختبارات الثانوية العامة القادمة ستكون منضبطة مستطردا " و الاختبار يقيس مدى تحصيل الطالب للمادة التعليمية ونفكر في دمج البرامج التلفزيونية التعليمية في الخطة الدراسية بحيث يتم عرض بعضها خلال الحصص الدراسية و هذا جزء من دمج البعد التكنولوجي في التعليم.