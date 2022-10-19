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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رواد طريق بسيون – طنطا يصرخون: متهالك ولا يصلح للسير

طريق بسيون - طنطا
طريق بسيون - طنطا

يعيش أهالي محافظة الغربية، معاناة بسبب تهالك طريق " بسيون – طنطا " منذ عدة سنوات، وعدم إنارته  مما يعرض حياة المارة للخطر.

ويقول المواطن شادى فؤاد محمود  في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نشتكي إليكم حيث إننا نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق قرية الخوالد التابعة لمركز أبو تشت وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات ، و المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه”.

وأضاف : "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبا برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن ، مؤكدا على عدم وجود أي إنارة تذكر على الطريق وهذا يعرضنا الى العديد من الحوادث اثناء السير ليلا ".

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01004707098

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية فصل الشتاء رصف الطريق تدمير السيارات

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