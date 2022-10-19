رواد طريق بسيون – طنطا يصرخون: متهالك ولا يصلح للسير

يعيش أهالي محافظة الغربية، معاناة بسبب تهالك طريق " بسيون – طنطا " منذ عدة سنوات، وعدم إنارته مما يعرض حياة المارة للخطر.

ويقول المواطن شادى فؤاد محمود في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نشتكي إليكم حيث إننا نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق قرية الخوالد التابعة لمركز أبو تشت وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات ، و المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه”.

وأضاف : "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبا برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن ، مؤكدا على عدم وجود أي إنارة تذكر على الطريق وهذا يعرضنا الى العديد من الحوادث اثناء السير ليلا ".

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي.



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