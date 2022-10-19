التل الكبير.. أحد المعالم الأثرية الهامة في الدقهلية

یقع التل الكبير على بعد ٤ كم شمال الكردي بعزبة الخضيري، وهي إحدى القرى التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

حيث يشمل مركز منية النصر على خمسة تلال أثرية هم تل البلاصون، التل الكبیر، تل الزرنكي وتل اللوقه، وتل العمدة، و تل حسین عبد الرازق وبقى اثنين من تلك التلال الاثرية السابقة الذكر وهما تل البلاصون والتل الكبیر أما التلال الثلاثة الباقية فلا يوجد أثر لهم حالیا .

حیث یعتبروا أراضي آثریة متعدى علیها قدیما منذ أكثر من مئة عام ويحصل منها مقابل انتفاع من الضرائب العقاریة بمنیة النصر لصالح المجلس الأعلى للآثار، حيث أنها محصورة خفیة لكونها مشغولة بالزراعة.

و قال الخبير السياحى محمود المحمدى ان التل الكبير يعد من اهم واكبر التلال الاثرية بمركز منية النصر وأطلق عليه أیضاً إسم تل سرور نسبة لأحد سكان المنطقة و یرتفع التل حوالي من 2-3 متر و یعد هذا التل أحد الآثار المسجلة التي تقع بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلیة وتبلغ مساحة هذا التل حوالي ١٧ فدان و12 قيراط وربما یرجع تاریخ هذا التل للعصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني.

وتنتشر في أجزاء عدیدة منه الطوب الأحمر والكسرات الفخاریة والتل یحیط به أیضا طریق ممهد للسیارات التي في كثیر من الأحیان تسیر في وسط التل نفسه، و وأضاف “المحمدى ” تتسم تربة التل بأنها سبخیة كان قد زار التل العالم الاثرى فوكارت ووصفه بأنه یتسم بالطول وقلة الإرتفاع وتنتشرعلى سطحه كتل الطوب الأحمر الذي یرجع تاریخه للعصر الروماني.