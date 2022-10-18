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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيركايرو: بدء تسيير رحلات جوية للشركة من مطار سفنكس الدولي

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي

أعلن حسين شريف رئيس شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، بدء تسيير رحلات جوية للشركة من مطار سفنكس الدولي، وذلك ابتداء من نوفمبر المقبل إلى المطارات السياحية الداخلية ، لتكون الشركة أول من يستخدم المطار بعد انتهاء أعمال التوسعة والتطوير وبدء تشغيله في إقلاع ووصول الرحلات.

 

وأوضح حسين شريف، أن الشركة حصلت على موافقة سلطة الطيران المدني لتشغيل رحلات جوية بين مطار سفنكس الدولي والمطارات الداخلية، ضمن برامج رحلات اليوم الواحد للسياح داخل المدن السياحية والراغبين في زيارة الأهرامات ومناطق القاهرة الأثرية.

 

وبحسب جدول تشغيل ايركايرو، فإنه سوف يبدأ التشغيل بـ ١٠ رحلات أسبوعيا كمرحلة تجريبية إلى كل من شرم الشيخ والأقصر وأسوان، تقلع جميعها من مطار سفنكس وتعود إليه وسوف تبدأ في زيادة الرحلات تدريجيا ، وبعد ذلك يتم الإعداد للرحلات الدولية.

 

وتخطط ايركايرو، تشغيل رحلاتها الجوية إلى مطار سفنكس الدولي، من خلال طائراتها المنضمة حديثا لأسطول الشركة من طراز ATR 72-600،  التي تسع 70 راكبا، هذا في الوقت نفسه، أعلنت الشركة اليوم، عن انضمام الطائرة الـ ١٤ من طراز ايرباص 320 ، إلى أسطولها الجوي، وذلك ضمن خطة "ايركايرو" لدعم وتوسيع شبكة خطوطها الداخلية والخارجية وتكثيف الرحلات الأسبوعية على خطوطها الحالية .

إيركايرو شركة ايركايرو وزارة الطيران مطار سفنكس مطار سفنكس الدولي

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